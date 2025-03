Carsharing: Geteilte Mobilität am Boden der Realität

Ein Bild aus leichteren Carsharing-Zeiten in Wien: Car2Go-Smart am Ring

Bereinigung am Platzhirschmarkt

"Der Eindruck täuscht nicht, hier hat eindeutig eine Marktbereinigung stattgefunden", sagt Sebastian Kummer, Vorstand des Instituts für Transportwirtschaft und Logistik an der WU Wien. "Auch die Benutzung ist komplizierter geworden. Für viele ist das zur Barriere geworden." Der Hype rund um die Sharing-Mobilität sei abgeklungen, das Angebot habe sich auf einem Niveau eingependelt, das die Nachfrage gut bedient. "Mehr Anbieter verträgt der Markt auf keinen Fall."

"Carsharing ist ein Platzhirschmarkt. Man buttert viel Geld rein, nimmt in Kauf, am Anfang keinen Gewinn zu machen und hofft am Ende der Größte zu sein und am Markt zu bleiben", sagt Michael Heiling von der Arbeiterkammer. Er hat 2017 und 2021 Bestandsaufnahmen zur Sharing-Wirtschaft mitverfasst. Dass viele Anbieter auf der Strecke bleiben, sei "modellimmanent".