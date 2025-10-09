Erhebliches Risiko für Patienten: Rückruf von Medikament
Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen warnt vor dem illegalen Medikament Cardione. Das Produkt stelle ein erhebliches Risiko für Patienten dar.
Illegal: Cardione wird zurückgerufen
Aufgrund der Auslobung wird Cardione als illegales Arzneimittel (Präsentationsarzneimittel) eingestuft. Demnach liegen dem BASG keine Daten für eine medizinische Wirksamkeit des Produktes vor und verstößt gegen die arzneimittelrechtlichen Bestimmungen. Eine Inverkehrbringung ist nicht zulässig.
Wer Cardione aus dem Ausland importiert, macht sich strafbar.
Bei Hinweisen zu illegalen Produkten sollen sich Personen direkt an die für Illegalitätsbekämpfung zuständige Stelle (Enforcement) des BASG melden.
