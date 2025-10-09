Erhebliches Risiko für Patienten: Rückruf von Medikament

Das Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen warnt vor dem illegalen Medikament Cardione. Das Produkt stellt ein erhebliches Risiko für die Patientinnen und Patienten dar.

Illegal: Cardione wird zurückgerufen

Aufgrund der Auslobung wird Cardione als illegales Arzneimittel (Präsentationsarzneimittel) eingestuft. Demnach liegen dem BASG keine Daten für eine medizinische Wirksamkeit des Produktes vor und verstößt gegen die arzneimittelrechtlichen Bestimmungen. Eine Inverkehrbringung ist nicht zulässig.