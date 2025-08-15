Canon-Chef: "Drucker und Kamera wird es immer geben"

Kein Papier-Ausdruck mehr? Der Satz entlockt Wilbert Verheijen nur ein Schmunzeln. „Schon vor 35 Jahren wurde das papierlose Büro propagiert, doch das gibt es bis heute nicht“, sagt der neue Österreich-Chef des Drucker- und Kamerakonzerns Canon im Gespräch mit dem KURIER. Durch die Digitalisierung werde zwar immer weniger Papier ausgedruckt, dafür nehme die Zahl an Dokumenten ständig zu. Canon stellt den Unternehmen heute nicht nur bloß einen Drucker hin, sondern wickelt das gesamte Dokumentenmanagement ab. So hat etwa die Vienna Insurance Group (VIG) ihre Postbearbeitung vollständig digitalisiert. Physisch eingehende Dokumente werden automatisiert erfasst, klassifiziert und intern an die Empfänger weitergeleitet. Am Ende läuft dann doch irgendwo ein Drucker. Druckermarkt wächst noch immer Die Druckersparte ist nach wie vor das Kerngeschäft von Canon, etwas mehr als die Hälfte des Umsatzes wird damit erwirtschaftet und es sei immer noch ein Wachstumsmarkt, wie der Österreich-Chef betont. Das gesamte Marktvolumen sei größer als jenes für Consumer-Elektronik, habe sich aber in Richtung Großdrucker für den industriellen Einsatz verlagert. Der Großteil des Druckermarktes ist noch analog, erst 17 Prozent sind digital.

Smartphone vs. Kamera Stark verändert hat sich seit dem Siegeszug der Smartphones der Kameramarkt. Kompaktkameras sind vollständig verdrängt worden, Canon konzentriert sich auf den (halb)professionellen Bereich und buhlt um frustrierte Handy-Kunden als Umsteiger. „Fast alle Menschen haben ein Smartphone, sind also alle potenzielle Fotografen und Filmer“, meint der gebürtige Niederländer.

Fakten zu Canon 180.000 Mitarbeiter

Der japanische Technologiekonzern Canon wurde 1937 gegründet und beschäftigt weltweit ca. 180.000 Menschen. In Österreich ist Canon seit 1975 vertreten und beschäftigt 350 Mitarbeiter, 170 sin din der CEE-Region beschäftigt. Neben Canon Austria, Canon CEE und Canon Medical ist man mit 49-Prozent an Therefore Corporation in Mödling beteiligt, die für die Dokumentenmanagementsysteme im Konzern verantwortlich ist. Wilbert Verheijen

Der 59-jährige Niederländer löste im Juli Hermann Anderl an der Spitze von Canon Österreich und CEE ab. Er verantwortete seit 2020 die Region CEE mit 24 Ländern.

"Vlogger" als neue Zielgruppe Eine relativ neue Zielgruppe seien etwa „Vlogger“, Video-Blogger, die regelmäßig kurze Videoclips erstellen und auf sozialen Medien posten. „Die fangen mit dem Smartphone an, sind dann mit dem Ergebnis schnell unzufrieden und steigen auf bessere Geräte um“, weiß der Canon-Chef. Ein Einstieg in den Smartphone-Markt kommt für Canon ebenso wenig infrage wie Kooperationen. „Wir liefern keine Teile an andere Hersteller und machen unsere Produkte zur Gänze selbst“, erläutert Verheijen die Alles-aus-einer-Hand-Strategie der Japaner. Die Produktion ist vollständig im eigenen Haus. Canon ist mit jährlich 2.000 bis 3.000 Patenten einer der innovationsstärksten Technologiekonzerne der Welt.

Ein stark wachsendes Geschäft sind Überwachungskameras, sowohl im Privatbereich, der sich zunehmend professionalisiert, als auch im öffentlichen Umfeld. Wie sieht die Zukunft von Canon aus? „Drucker und Kamera wird es immer geben“, betont Verheijen, wenn auch in anderer Form als jetzt. Zum Teil wandle sich Canon vom Hardware- zum Softwarekonzern, etwa bei digitalen Printlösungen. Neue Wachstumsbereiche sind die Medizintechnik, mit Spezialkameras bestückte Mikrosatelliten zur Klimabeobachtung oder Nanoimprint Lithografie für die Chip-Produktion.