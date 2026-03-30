BWB-Chefin mahnt zu Vorsicht bei Tankstellen-Eingriffen

Die Chefin der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) mahnt im Zuge der geplanten Eingriffe in die Gewinnmargen von Raffinerien und Tankstellen zur Vorsicht. "Denn besonders die vielen unabhängigen Tankstellen sind wichtig für den Wettbewerb. Sie können aber nicht über einen langen Zeitraum unter ihren Kosten verkaufen, denn sonst scheiden sie aus dem Markt aus, wie wir es etwa in Ungarn gesehen haben", sagte Natalie Harsdorf am Montag im Interview mit der "Tiroler Tageszeitung".

Das würde den Wettbewerb schwächen, so Harsdorf weiter. Man müsse aber noch abwarten, wie die finale Verordnung im Detail aussehe.