Budgetstreit: Italiens Zugeständnisse „großteils kosmetisch“

Dass die EU-Kommission mit Italien über den Budgetplan verhandelt hat, sei gut gewesen. Sie habe aber „etwas zu früh eingelenkt“, sagt Grégory Claeys, Experte der Brüsseler Denkfabrik Bruegel, zum KURIER.

Der Kompromiss habe „großteils nur kosmetische Korrekturen“ gebracht. Statt 2,4 Prozent Defizit für 2019 sind, wie berichtet, nun 2,04 Prozent eingeplant.

Zweierlei Maß?

Dass Frankreich zwischenzeitig ein größeres Haushaltsloch ankündigte, um den Protesten der Gelbwesten Wind aus den Segeln zu nehmen, habe sicher eine Rolle gespielt, glaubt Claeys: „Die Kommission wollte sechs Monate vor der EU-Wahl den Vorwurf vermeiden, Italien und Frankreich unterschiedlich zu behandeln.“

Sachlich hätte sich das begründen lassen, weil Paris Reformen umgesetzt habe, die in Rom unterblieben seien. Nach KURIER-Berechnungen werden Italiens Populisten in den nächsten drei Jahren um rund 90 Mrd. Euro mehr ausgeben als die Vorgängerregierung in Rom eingeplant hatte.