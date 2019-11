British-Airways-Mutter IAG kauft spanische Air Europa um 1 Mrd. Euro

Air Europa wurde am 17. Februar 1984 unter dem Namen Air España gegründet. Im Jahr 1986 beteiligte sich die britische Charterfluggesellschaft Air Europe an dem Unternehmen. Die britische Gesellschaft integrierte Air España im selben Jahr in die Airlines of Europe Group, einem Zusammenschluss von Fluggesellschaften, an denen das britische Unternehmen Beteiligungen besaß.

Durch die ersten Inlandsflüge einer privaten Fluggesellschaft durchbrach Air Europa 1993 das Monopol der Iberia in Spanien. Im Jahr 1995 bediente die Gesellschaft erstmals auch Ziele im Ausland per Linienflug. Die ersten Ziele waren London und New York City.