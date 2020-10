Britische Wirtschaft bleibt bei Aufholjagd hinter Erwartungen zurück

Finanzminister Rishi Sunak wies auf das vierte Wachstum in Folge hin, räumte aber auch ein: "Ich weiß, dass sich viele Menschen um die kommenden Wintermonaten Sorgen machen."

Einbruch

Großbritanniens Wirtschaft war im Frühjahr stärker unter die Räder gekommen als die Konjunktur in anderen großen Volkswirtschaften. Das Bruttoinlandsprodukt brach in Rekordtempo um ein Fünftel ein. Zum Vergleich: Das BIP in Deutschland sank nur um rund ein Zehntel und damit etwa halb so stark.