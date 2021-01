Britische Banker in Dänemark wegen Milliarden-Steuerbetrugs angeklagt

Strafverfolger in Dänemark haben zwei britische Banker wegen milliardenhohen Steuerbetrugs angeklagt. Den beiden wird vorgeworfen, im Rahmen von "Cum-Ex"-Steuertricks mehr als neun Milliarden dänische Kronen (1,2 Mrd. Euro) am Fiskus vorbeigeschleust zu haben, wie die Staatsanwaltschaft am Donnerstag erklärte.

Der Fall sei "äußerst schwerwiegend". Die Angeklagten hätten "sorgfältig geplanten Betrug begangen". Bei einer Verurteilung durch ein dänisches Gericht müssen sie mit einer Höchststrafe von bis zu zwölf Jahren Haft rechnen.

Ob sie aber tatsächlich ins Gefängnis müssen, ist offen. Einer der Banker wohne in Dubai, der andere in Großbritannien. Solange sie nicht physisch vor Gericht erschienen, könne der Prozess nicht fortgesetzt werden. "Wir sind nicht so naiv, dass wir glauben, dass sie von sich aus in Dänemark zu einem Prozess erscheinen werden, bei dem ihnen viele Jahre Gefängnis drohen", sagte Staatsanwalt Per Fiig.