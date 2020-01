Brisanter Strafprozess: 300 Leiharbeiter sollen unterentlohnt worden sein

„Ihr Tatplan zielte darauf ab, überwiegend ausländische Arbeitnehmer als Leiharbeitskräfte anderen Unternehmen zur Verfügung zu stellen, ohne Lohnabgaben und Sozialversicherungsbeiträge im erforderlichen Ausmaß zu entrichten. Nach ihrem Tatplan sollten die Arbeiter wahrheitswidrig nicht bzw. zu gering zur Sozialversicherung angemeldet werden“, heißt es in der 19 Seiten starken Anklage.

Heute, um 09.30 Uhr begann in Saal 301 am Landesgericht Wien ein Prozess gegen drei Personen, die insgesamt rund 309 Leiharbeiter zwischen 2014 und Sommer 2016 über zwei Personalleasingfirmen an Verpackungsfirmen in Wien vermittelt hatten. Doch dabei soll die Wiener Gebietskrankenkasse um 489.851 Euro geschädigt worden sein. Die Hauptverhandlung führt Richter Christian Böhm.