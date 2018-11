Brisante Pleite einer österreichischen Leiharbeiter-Firma

Diese Nachricht verhagelt das Weihnachtsfest vieler Familien. Das Personalbereitstellungsunternehmen Mise en Place Austria GmbH mit Sitz in Wien hat am Handelsgericht Wien einen Konkursantrag eingebracht. Das bestätigt Gerhard Weinhofer vom Gläubigerschutzverband Creditreform dem KURIER. 104 Leiharbeiter, die vor allem in der Gastronomie arbeiten, sind vom Konkurs betroffen. Sie wurden beim AMS zur Kündigung angemeldet. Vor zwei Jahren beschäftigte die GmbH noch 152 Personen.

„In Hinblick auf die hohen Lohnkosten in Österreich ist das Konzept der Mise en Place Austria GmbH nicht aufgegangen. Laufend wurde die GmbH von Mutter- und Schwestergesellschaften sowie auch vom Lizenzgeber mit Darlehen unterstützt, damit der Betrieb aufrechterhalten werden konnte“, heißt es im Konkursantrag aus der Feder von Anwalt Günther Hödl. „Nunmehr wurde jedoch bei der Muttergesellschaft die Entscheidung getroffen, die Investitionen einzustellen. Damit ist die wirtschaftliche und gewinnbringende Fortführung nicht mehr gegeben.“

Die Verbindlichkeiten, darunter die Löhne konnten nicht mehr bezahlt werden. Mit der Schließung der Mise en Place Austria GmbH ist man einverstanden.