Brisante Deadline: VW-Eigentümer fordern von Bentley Gewinne ein

Nur die Mehrheitseigentümer des Mutterkonzerns VW, die Familien Piech und Porsche, hadern mit den eigenwilligen Briten. Die einflussreichen VW-Aufsichtsräte Wolfgang Porsche und Hans Michel Piëch wollen die kriselnde Luxusmarke Bentley in spätestens zwei Jahren wieder in der Gewinnzone sehen. Es sei wichtig, dass jedeMarke in der neuen Konzernstruktur von Volkswagen einen „vernünftigen Deckungsbeitrag“ erwirtschafte, sagte Porsche der deutschen Tageszeitung „ Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ ( FAZ). „Das ist bei Bentleymomentan nicht der Fall, und wir sind damit nicht zufrieden.“ Piëch ergänzte, es könnten „nur ein bis zwei Jahre“ sein, bis sich die Situation bei dem britischen Hersteller gedreht habe.

Die Familien Porsche und Piëch halten die Mehrheit der Aktien bzw. Stimmrechte am VW-Konzern. Bentley hatte in den ersten drei Quartalen 2018 im laufenden Geschäft einen Verlust von 137 Millionen Euro eingefahren. Als Grund dafür nannte der Wolfsburger Konzern vor allem Wechselkurseffekte.