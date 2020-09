Bridgestone schließt Fabrik mit über 800 Mitarbeitern

Der japanische Reifenhersteller Bridgestone hat die Schließung einer Fabrik in Frankreich mit mehr als 800 Beschäftigten angekündigt. Betroffen ist die Anlage in der Stadt Bethune mit 863 Mitarbeitern, wie der Konzern am Mittwoch mitteilte.

Die Schließung ist demnach für das zweite Quartal 2021 geplant und wurde mit Überkapazitäten und Konkurrenzdruck begründet. Die Mitarbeiter seien bereits über die Pläne informiert worden.

Das Unternehmen will nach eigenen Angaben die Zahl der Kündigungen begrenzen. Stattdessen sollen Beschäftigte in Frühpension gehen oder in anderen Unternehmensbereichen eingesetzt werden. Insgesamt arbeiten etwa 3.500 Menschen für Bridgestone in Frankreich.