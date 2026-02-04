Bekannter Klavierbauer Bösendorfer muss Mitarbeiter kündigen

Der Klavierbauer Bösendorfer trennt sich von "rund zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern". Das Unternehmen bestätigte der APA am Mittwoch eine entsprechende Meldung der Zeitung Der Standard. Als Grund werden "schwierige Rahmenbedingungen am Klaviermarkt" genannt. Weder die Existenz des Unternehmens noch der Standort seien aber gefährdet.

Der Klavierbauer im Eigentum der Yamaha Group hat laut eigenen Angaben eine Belegschaft von im Schnitt "etwa 133 Personen".