Börsennotierte Pharmafirma Sanochemia ist pleite

Die Sanochemia Pharmazeutika AG ist ein österreichisches Pharmaunternehmen, wurde 1990 gegründet und hat ihren Sitz in Wien und ein Werk im Burgenland. Sie stellt in Lohnproduktion Wirkstoffe und Diagnostika für andere Pharmaunternehmen her und beschäftigt rund 160 Mitarbeiter, davon 140 in Neufeld im Burgenland. Das Unternehmen notiert seit 1999 an der Frankfurter Börse.

Die Sanochemia wird wegen bevorstehender Zahlungsunfähigkeit in den nächsten Tagen einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens beim Handelsgericht Wien stellen. Das kündigte das Unternehmen am Montagnachmittag an.

Grund der entstandenen „Liquiditätslücke“ sei die Einschränkung des GMP-Zertifikats (Good Manufacturing Practice) - seit April 2018 darf Sanochemia bestimmte Produkte nicht selbst herstellen oder eigenen Qualitätsprüfungen unterziehen - sowie „umfangreiche wirtschaftliche Belastungen, die aus der Vergangenheit der Gesellschaft resultieren“, hieß es in einer Aussendung.