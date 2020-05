Börsengang von JDE Peet's soll 2,25 Mrd. Euro bringen

Dabei will auch die Reimann-Familienholding JAB Kasse machen. Sie wirft bis zu 25,8 Millionen Aktien auf den Markt und könnte damit rund 800 Mio. Euro erlösen. Ein ebenso großes Paket will der ehemalige Jacobs-Eigentümer Mondelez bei Investoren platzieren. "JDE Peet's kann zum Vorreiter für die Wiedereröffnung des Marktes für Börsengänge werden", sagte JAB-Chef Olivier Goudet, der Aufsichtsratschef des Börsenneulings werden soll. Mehrere Ankerinvestoren, darunter zwei Fonds des Investors George Soros und der US-Fondsriese FMR, haben zugesagt, Aktien für insgesamt 761 Mio. Euro abzunehmen. JDE Peet's will mit dem Börsengang selbst 700 Mio. Euro einnehmen, um den durch Zukäufe angehäuften Schuldenberg etwas abzubauen.