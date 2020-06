Börsen von der Krim-Krise unbeeindruckt

Die Sorge so mancher Anleger, die Börsenkurse könnten nach dem Krim-Referendum abstürzen, erwies sich als unbegründet. Von Panik war am Montag keine Spur, ganz im Gegenteil: An den Aktienmärkten gab es zum Teil beachtliche Zugewinne. Weil das Abstimmungsergebnis in den Kursen ohnehin schon enthalten war, lautet die Begründung von Analysten. Der Frankfurter Leitindex DAX kletterte bis zum Nachmittag um 1,1 Prozent, der Wiener ATX schaffte ein Plus von 1,9 Prozent. An der Moskauer Börse ging es zeitweise sogar um vier Prozent nach oben. Der Kurs des russischen Rubel stand aber weiter unter Druck. Die Situation in der Ostukraine bleibe jedoch eine Risikoquelle für die Börsen, warnen Experten.

Neues aus der Fondsbranche: Die UniCredit wird sich von ihrer Fondstochter Pioneer Investments trennen. Sie soll verkauft oder an die Börse gebracht werden.

