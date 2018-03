BMW will Dieselskandal fernhalten

Nun also auch BMW. Nach dem VW-Konzern und Daimler ist BMW ins Visier der deutschen Staatsanwaltschaft geraten. Der Verdacht: Manipulation von Abgaswerten. Hausdurchsuchungen am Konzernsitz in München und im oberösterreichischen Steyr am Dienstag – just einen Tag vor der Bilanzpressekonferenz. Die Steilvorlage für die anwesenden Journalisten wollte Konzernpressesprecher Maximilian Schöberl gleich zu Beginn der Veranstaltung am Mittwoch abwehren. In einem vorbereiteten Statement stellte er nochmals klar, dass es sich „um keine gezielte Manipulation“ gehandelt habe. „Wir nehmen den Fall ernst und unterstützen die Behörden.“ Mehr werde der Vorstand nicht dazu sagen. In der Tat wurden Nachfragen zur Causa mehr oder weniger abgeblockt.

Wie berichtet, ist die Grundlage für die Durchsuchungen, die in München mehr als sieben Stunden dauerten, das „irrtümliche“ Aufspielen einer falschen Software bei 11.400 Autos. BMW habe den Irrtum selbst bemerkt und das Kraftfahrzeugbundesamt informiert. Dieses schaltete die Staatsanwaltschaft ein. Ob der Zeitpunkt der Durchsuchung absichtlich gewählt wurde (bei Audi war es im Vorjahr sogar am Tag der Bilanzpräsentation), um medial noch stärker mit Geschäftigkeit in der Diesel-Causa zu glänzen, wird in München zumindest nicht als „Schmarrn“ abgetan.

Wie auch immer. BMW-Entwicklungsvorstand Klaus Fröhlich betonte, dass bei allen Autos die Software generell kontinuierlich weiter entwickelt werde. 2014 sei bei den betroffenen Autos eine falsche Version aufgespielt worden. Die Abgaswerte hätten sich nicht nur im Straßenverkehr, sondern auch auf dem Prüfstand verschlechtert. Eine bewusste Manipulation für diese geringe Stückzahl wäre somit sinnlos.

Die entsprechenden Motoren wurden in Steyr entwickelt, daher auch dort die Ermittlungen. Laut der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in Wien erfolgte die Durchsuchung auf Rechtshilfeersuchen der Staatsanwaltschaft München. Gegen heimische BMW-Mitarbeiter werde nicht ermittelt.