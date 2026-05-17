Blaguss: "Kein europäischer Elektrobus ist aktuell kaufbar"

Am Gelände der Blaguss-Zentrale in Wien 23 kommt man sich klein vor: Die riesigen Reisebusse werden hier gewartet, repariert, geputzt, betankt und neuerdings auch aufgeladen. Blaguss hat mehr als 600 Busse im Fuhrpark und arbeitet an der größten Transformation in der Firmengeschichte. 24 Busse sind bereits vollelektrisch, weitere werden folgen. Das bedeutet vor allem: Millionen an Investitionen.

KURIER: Beim ESC haben Sie erstmals Elektro-Busse im Einsatz, wie läuft’s?

Paul Blaguss: Problemlos. Wir fahren sie seit sechs Wochen im Gelegenheitsverkehr und im Charterverkehr. Und jetzt eben für den Song Contest. Danach werden wir sie schrittweise für den eigentlichen Zweck einsetzen: für die Linie Wien-Bratislava.

Bratislava ist 70 Kilometer entfernt. Wie geht das mit dem E-Bus?

Paul Blaguss: Wenn wir auf der Autobahn fahren, wo wir einfach dahinrollen, werden wir wahrscheinlich unter 0,8 kW pro Kilometer brauchen. Mit der 466-kW-Batterie schaffen wir damit 500 Kilometer. Wir wissen, dass wir im Sommer zumindest dreimal hin- und herbekommen, im Winter wohl nur zweimal.

Sie wirken positiv, was E-Busse angeht. Oft hört man, dass im Schwerverkehr der E-Antrieb schwierig ist. Treten Sie den Gegenbeweis an?

Paul Blaguss: Wir haben eine Studie gemacht: 95 Prozent unserer Fahrten sind mit dem E-Bus bewältigbar, unter der Voraussetzung, dass wir 500 Kilometer Reichweite haben. Es gibt derzeit aber schon Einsatzgebiete, die nicht darstellbar sind. Ich würde im Winter keine Abholung im Zillertal machen, solange auf der Autobahn keine Ladeinfrastruktur für Busse da ist und auch eine Balkantour kann ich mir aktuell nicht vorstellen.