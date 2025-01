Bittere Pleite eines Fahrradgeschäfts von zwei prominenten Ex-Sportlern

„Die Schuldnerin wurde im Jahr 2021 gegründet. Die Stammeinlage wurde zur Gänze von den Gesellschaftern einbezahlt. Darunter befinden sich mit Mag. Thomas Rohregger, Sieger der Österreichrundfahrt im Radsport, und Patrick Ortlieb, Olympiasieger im Alpinen Schisport, im Sportbereich hoch dekorierte Persönlichkeiten. Der Geschäftsführer Markus Mitterrutzner war in der Vergangenheit als FPÖ-Bundesgeschäftsführer und im Umfeld der SIGNA-Gruppe beruflich tätig“, schreibt Klaus Schaller vom KSV1870. Mitterrutzner ist Vorstand der insolventen Familie Benko Privaststiftung.

Die Masterpiece Bike & Sport GmbH mit Sitz in Innsbruck hat ein Konkursverfahren beantragt. Mitterrutzners Gesellschaft Masterpiece, Communication & Events GmbH ist mit 61 Prozent die Mehrheitsgesellschafterin. Jeweils 15 Prozent halten die Schweizer RedHead GmbH und Thomas Rohregger und weitere neun Prozent hält Partrick Ortlieb.

„Über die Gründe dieser Insolvenz liegen uns derzeit noch keine geprüften Informationen vor. Diese Ursachen werden wir in Zusammenarbeit mit der Insolvenzverwaltung erheben. In der Vergangenheit waren mehrere Gläubiger bei der Betreibung ihrer Forderungen gezwungen, gerichtliche Hilfe in Anspruch zu nehmen“, so der KSV1870.