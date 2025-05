Bittere Pleite einer bekannten Wiener Hotel-AG

„Bei der nunmehrigen Schuldnerin handelt es sich um die Betreibergesellschaft des im Teil des „Palais Corso“ (Objekt Kärntner Ring 11-13) etablierten Shoppingcenters (ehemaligen „Ringstraßengalerien“, nunmehr „Grand Palais Shopping Mall“), wobei rund um die tatsächlichen und rechtlichen Eigentumsverhältnisse dieser Luxusimmobilie seit vielen Jahren prozessiert wird“, teilt der AKV mit. „Die Erste Wiener Hotel-Aktiengesellschaft ist auch an der Grand Hotel Gesellschaft mbH (FN 63701 d) beteiligt, welche am Standort Kärntnerring 9 das traditionsreiche Luxus Hotel „Grand Hotel Wien“ betreibt.“ Letztere ist nicht insolvent.

Die Rede ist von der Erste Wiener Hotel-Aktiengesellschaft (FN 129141p) mit Sitz in Wien. Über ihr Vermögen wurde am Montag laut AKV und Creditreform am Handelsgericht Wien ein Konkursverfahren eröffnet. Das Unternehmen wird dem Scheich Mohamed Bin Issa Al Jaber zugeordnet.

„Die Insolvenzeröffnung erfolgte über Gläubigerantrag“, heißt es weiters. „Es liegen daher derzeit noch keine näheren Informationen über die Höhe der bestehenden Verbindlichkeiten, die Anzahl der betroffenen Gläubiger oder Informationen zur beabsichtigten, weiteren Vorgangsweise vor.“