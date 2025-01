Bitpanda angelt sich EU-weite Krypto-Lizenz

Die Einführung der "Markets in Crypto Assets Verordnung" (MiCAR), die seit Jahresanfang vollumfänglich gilt, reduziere die operative Komplexität und eröffne "kosteneffiziente Wege zur Skalierung",heißt es bei Bitpanda. Mit der MiCAR-Lizenz werden die Regeln für Krypto-Anbieter zwar strenger und der Schutz für Anlegerinnen und Anleger erhöht, die Lizenz, die von einem EU-Staat ausgestellt wird, gilt aber auch in jedem anderen EU-Staat. Bitpanda war allerdings schon vor der MiCAR-Lizenz in zahlreichen europäischen Ländern lizenziert und tätig.

Die MiCAR-Lizenz wurde Ende 2024 eingeführt. Die erste Lizenz wurde noch im Dezember an den niederländischen Dienstleister ZBD vergeben. Danach haben sich die Börse Stuttgart und der Dienstleister Crypto.com die Lizenz gesichert.