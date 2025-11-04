Bitcoin fällt unter 100.000 US-Dollar

Der Bitcoin ist am Dienstag unter die psychologisch wichtige Marke von 100.000 US-Dollar (86.851 Euro) gefallen. Zuletzt erholte er sich etwas und notierte etwa 500 Dollar darüber. Zum letzten Mal hatte der Bitcoin Ende Juni weniger als 100.000 Dollar gekostet.

Katalysator für die jüngsten Kursverluste seien gedämpfte Zinssenkungsfantasien in den USA, gepaart mit Mittelabflüssen aus Spot-ETFs, die sich als zweischneidiges Schwert erwiesen, schrieb Marktanalyst Timo Emden von Emden Research. Nun könnten auch langfristig orientierte Anleger in den "Risk-off-Modus" schalten und dem Bitcoin den Rücken zukehren. Da Krypto-Werte als hochriskante und zinslose Anlageklasse fungierten, würden diese in der Regel in unsicheren Zeiten verlassen.