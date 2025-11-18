Dramatischer Absturz: Bitcoin unter 90.000 US-Dollar

Der Bitcoin ist in der Nacht auf Dienstag unter die Marke von 90.000 US-Dollar (77.633 Euro) gefallen. So tief wurde die "Kryptoleitwährung" letztmals im April gehandelt. Damit wurden die im Jahresverlauf angesammelten Gewinne ausradiert. Innerhalb von 24 Stunden verlor der Bitcoin gut 5 Prozent an Wert. Mit Blick auf die letzten 7 Tage summieren sich die Abgaben auf gut 15 Prozent.

Vergangene Woche war der Bitcoin unter 100.000 Dollar gerutscht - eine Marke die er seit Anfang Mai gehalten hatte. Anfang Oktober hatte der Bitcoin noch ein Allzeithoch bei gut 126.000 Dollar erreicht.