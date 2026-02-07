Wirtschaft

Versehentlich Milliarden überwiesen: Bitcoin kurzfristig abgesackt

FILE PHOTO: Illustration shows representation of Bitcoin cryptocurrency
Die Kryptobörse Bithumb überwies versehentlich Bitcoins im Wert von rund 44 Milliarden Dollar an Kunden. Das führte zu einem Ausverkauf.
07.02.26, 10:34

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • Bithumb überwies versehentlich Bitcoins im Wert von rund 44 Milliarden Dollar an 695 Kunden.
  • Der Fehler führte zu einem kurzfristigen Einbruch des Bitcoin-Kurses um 17 Prozent an der Börse.
  • Bithumb entschuldigte sich und hat 99,7 Prozent der irrtümlich verteilten Bitcoins zurückgeholt.

Die südkoreanische Kryptobörse Bithumb hat versehentlich Bitcoins im Wert von rund 44 Milliarden Dollar (37,31 Mrd. Euro) an Kunden überwiesen.

"Dieser Vorfall steht nicht im Zusammenhang mit Hackerangriffen oder Sicherheitslücken", teilte Bithumb am Samstag mit. Bei einer Werbeaktion hätten 695 Kunden eigentlich kleine Geldprämien von 2.000 koreanischen Won (1,16 Euro) erhalten sollen, bekamen stattdessen aber jeweils mindestens 2.000 Bitcoins.

Bitcoin nach Kurseinbruch mit fulminantem Comeback

Entschuldigung von Bithumb 

Der Fehler vom Freitag führte zu einem Ausverkauf, der den Bitcoin-Kurs an der Börse kurzzeitig um 17 Prozent einbrechen ließ. 

Bithumb entschuldigte sich und hat nach eigenen Angaben inzwischen 99,7 Prozent der irrtümlich verteilten 620.000 Bitcoins zurückgeholt. Bithumb ist nach Upbit die zweitgrößte Handelsplattform für Kryptowährungen in Südkorea.

Kurssturz bei Gold und Silber bringt drei ernüchternde Erkenntnisse

Mehr zum Thema

Bitcoin Südkorea Kryptowährung
Agenturen, sif  | 

Kommentare