Versehentlich Milliarden überwiesen: Bitcoin kurzfristig abgesackt

Die südkoreanische Kryptobörse Bithumb hat versehentlich Bitcoins im Wert von rund 44 Milliarden Dollar (37,31 Mrd. Euro) an Kunden überwiesen.

"Dieser Vorfall steht nicht im Zusammenhang mit Hackerangriffen oder Sicherheitslücken", teilte Bithumb am Samstag mit. Bei einer Werbeaktion hätten 695 Kunden eigentlich kleine Geldprämien von 2.000 koreanischen Won (1,16 Euro) erhalten sollen, bekamen stattdessen aber jeweils mindestens 2.000 Bitcoins.