Bipa expandiert nach Rumänien
Zusammenfassung
- Rewe Gruppe expandiert mit Bipa ab 2026 nach Rumänien und plant dort langfristig hunderte Filialen.
- Für das Rumänien-Geschäft von Bipa und Penny ist eine Investition im dreistelligen Millionenbereich vorgesehen; Martin Gaber wird Geschäftsführer von Bipa Rumänien.
- Bipa Kroatien verzeichnete seit 2021 ein Umsatzwachstum von 72 Prozent und betreibt aktuell 141 Filialen.
Die Rewe Gruppe baut ihre Marktpräsenz in Mittel- und Südosteuropa weiter aus. Nachdem man mit dem Diskonter Penny bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten im rumänischen Markt vertreten ist, wird die heimische Drogeriemarktkette Bipa in wenigen Wochen ihre erste Filiale in Rumänien eröffnen.
Ende Jänner soll die erste Filiale mit rund 370 Quadratmetern Kauffläche im Einkaufscenter Mega Mall in der Hauptstadt Bukarest erste Kunden empfangen. Jährlich soll "eine zweistellige Anzahl" von Standorten hinzukommen. Langfristig sind für den Bipa-Co-Geschäftsführer Andreas Persigehl "hunderte" rumänische Filialen denkbar.
"Wir sind stolz darauf, unsere Marktpräsenz weiter auszubauen", freut sich Markus Geyer, Geschäftsführer von Bipa in einer Aussendung. In Rumänien ist die Rewe Group mit dem Diskonter Penny bereits seit 2001 aktiv, in 418 Penny-Märkten arbeiten aktuell rund 7.500 Mitarbeiter. In das Rumänien-Geschäft von Bipa und Penny soll ein "dreistelliger Millionenbetrag" investiert werden.
Bipa Rumänien wird von einem Österreicher geleitet
Bipa Rumänien wird künftig von einem Österreicher geleitet. Martin Gaber wird ab 1. Juni die Funktion des Geschäftsführers übernehmen. Der gebürtige Mödlinger war bereits bei der Rewe International AG tätig und konnte internationale Erfahrung in Italien und der Slowakei sammeln, ehe er als General Manager zu Marionnaud Österreich (AS Watson Group) und weiter zu JosdeVries nach München wechselte. Zuletzt war der 56-Jährige Geschäftsführer der Thomas Philipps Handels GmbH in Wien.
Kroatien
Seit dem Jahr 2007 ist Bipa auch in Kroatien vertreten. Bipa Kroatien gilt als eine der erfolgreichsten Einheiten der Rewe Gruppe. Von 2021 bis 2024 konnten der Umsatz um 72 Prozent gesteigert werden. Insgesamt gibt es dort 141 Filialen, 938 Mitarbeiter sind angestellt.
