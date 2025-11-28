Bipa expandiert nach Rumänien

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Rewe Gruppe baut ihre Marktpräsenz in Mittel- und Südosteuropa weiter aus. Nachdem man mit dem Diskonter Penny bereits seit mehr als zwei Jahrzehnten im rumänischen Markt vertreten ist, wird die heimische Drogeriemarktkette Bipa in wenigen Wochen ihre erste Filiale in Rumänien eröffnen. Ende Jänner soll die erste Filiale mit rund 370 Quadratmetern Kauffläche im Einkaufscenter Mega Mall in der Hauptstadt Bukarest erste Kunden empfangen. Jährlich soll "eine zweistellige Anzahl" von Standorten hinzukommen. Langfristig sind für den Bipa-Co-Geschäftsführer Andreas Persigehl "hunderte" rumänische Filialen denkbar.

"Wir sind stolz darauf, unsere Marktpräsenz weiter auszubauen", freut sich Markus Geyer, Geschäftsführer von Bipa in einer Aussendung. In Rumänien ist die Rewe Group mit dem Diskonter Penny bereits seit 2001 aktiv, in 418 Penny-Märkten arbeiten aktuell rund 7.500 Mitarbeiter. In das Rumänien-Geschäft von Bipa und Penny soll ein "dreistelliger Millionenbetrag" investiert werden. Bipa Rumänien wird von einem Österreicher geleitet Bipa Rumänien wird künftig von einem Österreicher geleitet. Martin Gaber wird ab 1. Juni die Funktion des Geschäftsführers übernehmen. Der gebürtige Mödlinger war bereits bei der Rewe International AG tätig und konnte internationale Erfahrung in Italien und der Slowakei sammeln, ehe er als General Manager zu Marionnaud Österreich (AS Watson Group) und weiter zu JosdeVries nach München wechselte. Zuletzt war der 56-Jährige Geschäftsführer der Thomas Philipps Handels GmbH in Wien.