Bio-Pionier Werner Lampert verstorben

Der als "Bio-Pionier" bekannt gewordene Unternehmer Werner Lampert ist wenige Tage nach seinem 79. Geburtstag "völlig unerwartet" verstorben.

Das berichtet zuerst die Kronen Zeitung unter Berufung auf die langjährige Lebensgefährtin des Vorarlbergers. Am Samstagmittag bestätigte dann die Werner Lampert BeratungsgmbH, dass Werner Lampert am 9. Oktober, zwei Tage nach seinem 79. Geburtstag plötzlich und unerwartet verstorben ist. „Wir sind tief betroffen und können es gar nicht glauben, dass Werner Lampert von uns gegangen ist“, so Brigitte Hanzmann und Tobias Metzler, Geschäftsführer von LAMPERT. „Unsere Gedanken sind bei der Familie und den Angehörigen von Werner Lampert.“

Der gelernte Kirchenrestaurator hatte für Billa die Marke "Ja! Natürlich" und für Hofer "Zurück zum Ursprung" entwickelt.