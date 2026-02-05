Billa: Schon wieder Änderungen bei den Rabattpickerln

Wirtschaft

Diesmal geht es um Lebensmittel mit kurz bevorstehendem Ablaufdatum.
05.02.26, 18:13

Die heimische Lebensmittelkette Billa hat ihre Rabattpickerl-Politik ein weiteres Mal geändert. Nach dem Hin und Her mit den 25-Prozent-Rabattmarken geht es diesmal um Lebensmittel mit kurz bevorstehendem Auflaufdatum. Statt bisher 25 bzw. 50 Prozent Rabatt gibt es nun einheitlich ein 30-Prozent-Pickerl

Dies bestätigte die Tochter des deutschen Rewe-Konzerns heute und den Oberösterreichischen Nachrichten, die als erste darüber berichteten. "Ab sofort werden österreichweit einheitlich ausschließlich -30 Prozent 'Lebensmittel sind wertvoll'-Sticker eingesetzt", teilte das Unternehmen am Donnerstagnachmittag mit. 

Zu den Gründen für die Änderung äußerte sich Billa gegenüber den OÖN folgendermaßen: "Unsere Vergünstigungen erfolgen nach kaufmännischem Ermessen und dienen insbesondere dazu, Lebensmittel kurz vor ihrem Ablaufdatum günstiger abzugeben und so Lebensmittelverschwendung zu reduzieren." 

