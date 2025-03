Patent auf Braugerste lässt heimische Bierbrauer schäumen

„Patente auf Saatgut und auf Gersten bedeuten weniger Malzsorten und somit weniger Biervielfalt aus Klein- und Mittelbrauereien und beides spielt wiederum Großkonzernen in die Hände!“, argumentiert Nikolaus Riegler , Eigentümer und Geschäftsführer der Kärntner Privatbrauerei Hirt und Sprecher der „Unabhängigen Privatbrauereien Österreichs“ bei einer Pressekonferenz gemeinsam mit dem Verein "Arche Noah" am Montag.

Der Grund: Der dänische Brauereikonzern Carlsberg beansprucht Gerstenpflanzen aus klassischer Züchtung sowie deren Verwendung zum Bierbrauen als seine „Erfindung" und meldete ein Patent beim Europäischen Patentamt (EPA) in München an. Das heißt: Alle anderen Brauereien müssen, wenn sie diese patentierte Gerste weiter verwenden wollen, Lizenzgebühren zahlen. Die Verwendung dieses Gerstenstammes kann auch gänzlich verboten werden.

Hintergrund: Seit 2017 dürfen in der EU Patente auf gentechnisch veränderte Pflanzen angemeldet werden. Dadurch können nach bisheriger Rechtsmeinung der EPA auch nach dem Zufallsprinzip ausgelöste Mutationen als technische Erfindungen patentiert werden. Die von Carlsberg patentierte Gerstensorte weist eben diese zufällige genetische Veränderungen auf, die ihre Verwendung als Braugerste attraktiver macht.

Arche Noah: Zufallsmutagenese und Züchtung

Die Eigenschaften wurden gefunden, nachdem man tausende Saatgutproben nach den gewünschten Eigenschaften durchsucht hatte. Dabei kamen keine gentechnischen Verfahren zum Einsatz. Laut "Arche Noah" handelt es sich um gängige Verfahren der Zufallsmutagenese und Züchtung, die schon seit Jahrzehnten eingesetzt werden und zuvor nicht patentiert wurden.

„Die fragwürdige Auslegung des Patentrechts durch das Europäische Patentamt widerspricht dem politischen Konsens in Europa. Konventionell gezüchtete Pflanzen sind bei einer korrekten Anwendung des Gesetzes nicht patentierbar. Daher ist die Politik gefordert, klare Regeln zu schaffen. Nur so können in den nächsten Jahren Hunderte neue Patente auf Pflanzen verhindert werden“, sagt Dagmar Urban von Arche Noah. Die NGO setzt sich für die Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt und ihre Entwicklung ein.