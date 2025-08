Betriebsübergaben: Immer mehr Unternehmen suchen Nachfolger

Im Vorjahr wurden 7.792 Betriebe an Nachfolger übergeben - um 4,9 Prozent mehr als ein Jahr zuvor. Seit 2020 wechselten rund 35.000 Betriebe den Eigentümer. Knapp ein Drittel (30 Prozent) davon entfiel auf die Sparte Gewerbe und Handwerk, mehr als ein Viertel (26,4 Prozent) auf Tourismus und Freizeitwirtschaft und ein Fünftel auf den Handel.

Die Zahl der Unternehmer , die einen Nachfolger für ihren Betrieb suchen, steigt seit Jahren stetig . Von 2020 bis 2029 werden für rund 51.500 Betriebe Nachfolger gesucht . Knapp die Hälfte der Unternehmen wird innerhalb der Familie übergeben , allerdings mit rückläufiger Tendenz. Erfolgreiche Übergaben führen meist zu mehr Umsatz, höheren Investitionen und in rund einem Drittel der Fälle zu mehr Arbeitsplätzen, teilt die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) am Dienstag mit.

Spitzenreiter Gastronomie

Von den Branchen her dominierte die Gastronomie, gefolgt von Unternehmensberatung, Buchhaltung und Informationstechnologie. In der Rangliste folgen etwas überraschend Fußpflege, Kosmetik und Massage. Erst danach kommen der Versand-, Online- und stationärer Handel sowie die Hotellerie.

Knapp 692.000 Arbeitsplätze hängen an den 51.500 Betriebsübergaben, mit denen im Zeitraum 2020 bis 2029 zu rechnen ist, gibt Lukas Sprenger, Bundesgeschäftsführer der Jungen Wirtschaft, zu bedenken. Damit betrifft das Thema Betriebsübergabe in diesem Zeitraum 23 Prozent aller Arbeitgeberbetriebe und 22 Prozent aller Beschäftigten in Arbeitgeberbetrieben.