Bestnoten beim Klimaschutz für Lenzing und RBI

Die gemeinnützige Organisation Carbon Disclosure Project (CDP) hat ihre jährliche Auswertung von klimafreundlichen Unternehmen am Dienstag an ihrem Sitz in London vorgestellt. Die Auswertung basiert auf Angaben, die die Unternehmen dem CDP auf Basis eines standardisierten Fragebogens zur Verfügung stellen. Damit soll für Aktionäre und die Öffentlichkeit eine Vergleichbarkeit geschaffen werden.

Von mehr als 5.800 Unternehmen weltweit erreichten nur fünf Prozent die Bestnote. Mehr als 40 Prozent davon waren europäische Unternehmen, 20 Prozent kamen aus den USA. Knapp drei Viertel der bewerteten Firmen erreichten lediglich die Noten C oder D.