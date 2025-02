Spritpreise haben zum Jahresbeginn um 6 Cent je Liter zugelegt

Die Preise an den heimischen Tankstellen haben zu Jahresbeginn 2025 merklich angezogen. Der Benzinpreis lag im Jänner durchschnittlich bei 1,571 Euro und damit um 6,3 Cent höher als im Dezember 2024. Diesel kostete im Jänner im Schnitt 1,609 Euro (plus 6,2 Cent). "Diese Preissteigerungen liegen deutlich über den drei Cent pro Liter, die durch die Erhöhung der CO2-Bepreisung zum Jahreswechsel zu rechtfertigen sind", so der ÖAMTC.