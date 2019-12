Bekanntes insolventes Traditions-Wirtshaus erhält zweite Chance

Die Rede ist von der König Gastronomie KG, die in der Elisabethstraße 6 in Graz das „ Restaurant Laufke“, betreibt. Über das Vermögen der Firma König wurde laut AKV am 27.August 2019 beim Landesgericht für ZRS Graz ein Konkursverfahren eröffnet. „Die Eröffnung erfolgte über Antrag eines Gläubigers."

Die Gesellschaft wurde erst im Februar 2018 gegründet und eine der Insolvenzursachen waren die Anlaufkosten. Die Verbindlichkeiten werden mit rund 446.600 Euro beziffert, rund 418.000 Euro wurden auch anerkannt.

„Der Betrieb wurde im Rahmen des Insolvenzverfahrens weitergeführt, wobei - auch bedingt durch die Vorweihnachtszeit - erfreuliche Betriebsergebnisse erzielt werden konnten“, heißt es weiter. "Für den Insolvenzverwalter war auch ein „Schwedenbomben-Effekt“ bemerkbar, wonach es der Gesellschaft nach der einigermaßen überraschenden Nachricht von der Insolvenz gelungen ist ihr Stammpublikum zu aktivieren".

In der heutigen Tagsatzung wurde laut AKV der Sanierungsplan auf 25 Prozent Quote verbessert, davon die Hälfte als Barquote und der Rest in zwei jährlichen Raten zu je 6,25 Prozent. Inklusive der Verfahrenskosten sind 132.800 Euro für die Quote aufzubringen.