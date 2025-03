Bekannter ehemaliger Signa-Vorstand schlittert in die Pleite

Die Pleiten der Signa-Gruppe fordern nun ein weiteres Opfer - diesmal in den eigenen früheren Management-Reihen. Laut KSV1870 wurde über das Vermögen des ehemaligen Signa-Prime- und Signa-Development-Vorstands und vielfachen Signa-Geschäftsführers Manuel Pirolt, Jahrgang 1983, ein Konkursverfahren am Handelsgericht Wien eröffnet.

„Es handelt sich nicht um ein Privatinsolvenzverfahren, da das Insolvenzverfahren aufgrund der unternehmerischen Tätigkeit des Schuldners als Unternehmensberater eröffnet worden ist“, sagt Jürgen Gebauer, Leiter Unternehmensinsolvenz Wien/NÖ/Bgld des KSV1870. Pirolt ist auch unbeschränkt haftender Gesellschafter der insolventen "Emmas Boutique OG" und der "Karussell Die Kinderboutique OG", beide mit Sitz in Siegendorf. Zugleich hat er rund 200 gelöschte Funktionen in der Signa-Gruppe.

"Das Konkursverfahren wurde über Antrag eines Gläubigers eröffnet. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Wiener Rechtsanwältin Michaela Jahn bestellt. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 06. Mai 2025 statt. Betroffene Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 22. April 2025 am Handelsgericht Wien anmelden", heißt es in einer Aussendung. "Nähere Angaben über die Anzahl der betroffenen Gläubiger sowie über die Höhe der Verbindlichkeiten sind bis dato nicht bekannt."