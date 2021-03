Bei MAN Steyr wird "intern" weiter verhandelt

Die am Mittwoch vertagten Verhandlungen um den Erhalt des MAN-Standorts in Steyr in Oberösterreich gehen nun "intern" zwischen der Belegschaftsvertretung und dem Investor Siegfried Wolf weiter. Das berichtete der Arbeiter-Betriebsrat Erich Schwarz auf APA-Anfrage. Außerdem warte man auf das Konzept der zuletzt aufgetauchten Bietergruppe rund um den Linzer Unternehmer Karl Egger (KeKelit).

Schwarz sprach davon, dass man nun zwei bis drei Wochen lang Gespräche mit Wolf führen werde. Details wollte er nicht verraten - man habe vereinbart, dass Verhandlungsergebnisse, über die man sich nicht einig sei, nicht nach außen getragen werden.