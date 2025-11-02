Ein Drittel sorgt für eigenes Begräbnis vor

„Der Tod kostet das Leben und nicht einmal das ist umsonst“. Diese abgewandelte und modifizierte Redewendung drückt aus, dass selbst wenn das höchste Gut – das Leben – gegeben wird, dafür noch extra gezahlt werden muss. Nämlich für das Begräbnis.

Die Kosten übernimmt klarerweise nicht mehr der Betroffene selbst, sondern die Hinterbliebenen. Doch diese müssen entweder die Rechnung vorläufig aus eigener Tasche zahlen und warten, bis das Erbe ausgezahlt wird (sofern ausreichend Mittel vorhanden sind). Oder der Tote hat zu Lebzeiten rechtzeitig vorgesorgt.

Laut einer Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos im Auftrag der Helvetia Versicherung unter 1.000 Personen planen 45 Prozent der Österreicher, ihr Begräbnis mit eigenen Ersparnissen zu finanzieren. „Doch genau da liegt das Problem: Bei einem Todesfall sind die Konten gesperrt, die Bestattungskosten aber schnell fällig. Die Familie muss dann aus eigener Tasche zahlen“, sagt Werner Panhauser, Vorstand der Helvetia Versicherung Österreich.

Auf die gesetzliche Erbfolge setzen in dieser Frage ohnehin 14 Prozent der Befragten. Vier Prozent wollen ihren Körper der Forschung spenden oder haben ihr Begräbnis bereits im Vorhinein gezahlt.

Ein Drittel setzt auf eine Begräbniskostenversicherung, wobei nur 23 Prozent tatsächlich eine solche Versicherung bereits abgeschlossen haben, davon 48 Prozent der 60- bis 70-jährigen. 50 Prozent hätten noch keinerlei finanzielle Vorsorge für den eigenen Todesfall getroffen, knapp die Hälfte möchte dies aber noch tun. Wer etwa mit dem 50. Lebensjahr eine solche Versicherung abschließt, muss 20 Jahre lang rund 43 Euro im Monat einzahlen. Bei Jüngeren verringert sich der Betrag entsprechend. Bei der Helvetia sind rund 11.400 Menschen entsprechend versichert.