Der Umsatz brach um 12 Prozent auf 21,1 Mrd. Euro ein. Fünf der sieben Sparten schrieben rote Zahlen. Am tiefsten rutschte die Solar- und Wind-Projekt-Tochter BayWa r.e. in die Verlustzone.

Die schwere Krise bei der BayWa hat tiefe Spuren in der Bilanz des Münchner Agrar- und Baustoffhändlers hinterlassen. Vor allem wegen Abschreibungen auf den Wert von Beteiligungen erwirtschaftete die BayWa im vergangenen Jahr einen Verlust vor Zinsen und Steuern (Ebit) von 1,1 Mrd. Euro, wie sie am Donnerstag mitteilte. Das Jahr 2023 hatte sie noch mit einem operativen Gewinn von 304 Millionen Euro beendet. Unter dem Strich stand sogar ein Verlust von 1,6 Mrd. Euro.

Im Kerngeschäft Agrar ließen das schlechte Wetter und das Misstrauen zahlreicher Kunden angesichts der Liquiditätskrise den Umsatz um 7 Prozent auf 4,6 Mrd. Euro schrumpfen. Die Sparte verbuchte auf EBIT-Basis 97 Mio. Euro Verlust. In der Bau-Sparte lief ein Minus von 81 Mio. Euro auf. Nur das Segment Technik, also der Verkauf und die Wartung von Landmaschinen, sowie die Obst- und Gemüsesparte Global Produce schrieben schwarze Zahlen.

Entschuldung bis 2028 geplant

Der neue Vorstandschef Frank Hiller sprach von der "schwersten Unternehmenskrise seit Bestehen" der BayWa. Harte, mutige und notwendige Grundsatzentscheidungen zeigten aber schon ihre Wirkung. Im ersten Quartal habe das bereinigte operative Ergebnis (EBITDA) über Plan und über Vorjahr gelegen, weil die Kosten gesenkt worden seien und sich die Margen verbesserten. Konkrete Zahlen nannte er nicht. 2025 stehe für die BayWa im Zeichen der Stabilisierung.

Steigende Zinsen und wachsende Schulden vor allem durch die Erneuerbare-Energien-Sparte hatten die BayWa vor einem Jahr in eine tiefe Liquiditätskrise gestürzt und an den Rand der Pleite gebracht. Hiller und sein Chef-Sanierer Michael Baur wollen den Konzern nun bis 2028 durch den Verkauf von fast allen Auslands-Töchtern massiv entschulden. Der 50-Prozent-Anteil der BayWa am Lagerhauskonzern Raiffeisen Ware Austria (RWA) wurde bereits an die österreichischen Lagerhaus-Genossenschaften verkauft.