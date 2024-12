Bekannter Großkonzern in der Krise: 1.300 Mitarbeiter vor Entlassung

Beim angeschlagenen deutschen Agrar- und Baustoffkonzern BayWa soll in den nächsten drei Jahren jede sechste Stelle gestrichen werden. 1.300 von insgesamt 8.000 Vollzeitarbeitsplätzen sollen bis 2027 wegfallen, wie das Unternehmen am Mittwoch in München mitteilte. Der Schwerpunkt soll in der Zentrale liegen, allein 40 Prozent des Abbaus entfallen auf Verwaltungsfunktionen. In der Fläche will die BayWa 26 von 400 Standorten aufgeben.