Bauwirtschaft: "Beinharter Verdrängungswettbewerb"

Am Bau steigt die Arbeitslosigkeit wegen des milden Winters nicht so stark wie in anderen Branchen. Für den Zuwachs sieht Bundesinnungsmeister Hans-Werner Frömmel vorwiegend illegale Beschäftigung verantwortlich.

KURIER: Wegen des milden Winters ist trotz der flauen Konjunktur die Arbeitslosigkeit am Bau nicht so stark gestiegen wie in den Wintern davor. Sind Sie zufrieden?

Hans-Werner Frömmel: Nein, damit kann man nicht zufrieden sein. Wir haben bei gleichbleibender Beschäftigung steigende Arbeitslosenzahlen. Das heißt, dass österreichische Arbeiter arbeitslos werden und durch ausländische Leiharbeiter oder Einzelunternehmer aus dem Ausland ersetzt werden. Da findet ein Austausch von Arbeitskräften statt.

Das ist aber nicht nur die Folge illegaler Beschäftigung ...