Baustart von Murkraftwerk Gratkorn 2021

Die Energie Steiermark und der Verbund errichten zu gleichen Händen in Gratkorn an der Mur nördlich von Graz ein Laufkraftwerk. Die Investition beläuft sich auf rund 62 Mio. Euro, wie beide Energieunternehmen am Donnerstag mitteilten.

Der Baustart soll 2021 erfolgen, die Inbetriebnahme im Jahr 2024. Die Beschlüsse beider Firmen für den Bau seien gefasst worden, die Umweltverträglichkeitsprüfung in allen durchgegangen.

Energiewende

Man sehe das Projekt als Handlungsbeitrag zu Nachhaltigkeit und Energiewende, zum Ausbau der erneuerbaren Stromerzeugung, hieß es von beiden Unternehmen.