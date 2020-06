China braut am meisten Bier

Bei der Bierproduktion hat Europa allerdings das Nachsehen: Am meisten Bier wird in Asien gebraut. 688,2 Mio. Hektoliter (HL) und damit mehr als ein Drittel der gesamten Weltproduktion stammen aus der Region. Das zeigt der jüngst in München vorgestellte Barth-Bericht Hopfen.