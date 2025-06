Spesenausreißer bei Banken

Die AK hat bei zwölf Banken in Wien die Entgelte von 53 Dienstleistungen im Zahlungsverkehr, bei Spar-, Kredit- und Wertpapierprodukten zwischen Jänner 2024 und Jänner 2025 im Neugeschäft erhoben. "Die Volksbank Wien hat – wie bereits in den Vorjahren – keine Preisaushänge übermittelt", heißt es in einer Aussendung.

Es gibt auch kräftige Preisausreißer, so die AK. Das größte Gebührenplus von 136 Prozent hat die Erste Bank bei den Übertragungsspesen eines Wertpapiers. Die kräftigsten fünf Ausreißer nach oben gehen überwiegend aufs Konto der bank99 mit drei spürbaren Preiserhöhungen. So zahlen Kundinnen und Kunden zukünftig mehr als das Doppelte an Kontoführungsgebühren für einen Wohnkredit. Auch die Schätzkosten für Wohnimmobilien wurden mehr als das Doppelte erhöht.

AK Bankenmonitor zeigt: Hohe Spesen im Kreditbereich

Viele Kreditnehmende wurden in der zweiten Jahreshälfte 2022 von den stark ansteigenden Zinsen überrascht, zeigen Beschwerden in der AK-Beratung. "Gerade Menschen mit laufenden Krediten geraten unter Druck. Denn bei Stundungen oder Ratenänderungen werden sie erneut kräftig zur Kasse gebeten“, so Christian Prantner von der AK.