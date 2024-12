Bankensparte-Obmann zu Pleitewelle: "Werden das gut durchstehen"

Signa, Kika/Leiner, KTM - die Pleitewelle rollt durchs Land. Banken werden wohl auch im nächsten Jahr einige Ausfälle bei Krediten verzeichnen. Sie werden es verkraften, zeigt sich Michael Höllerer am Samstag im "Journal zu Gast" auf Ö1 zuversichtlich. "Das eine oder andere Unternehmen befindet sich auf einem holprigen Weg, aber die Banken sind gut aufgestellt . Wir werden das gut durchtragen können", sagt der Obmann der Sparte Bank und Versicherung in der Wirtschaftskammer und Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien.

Für die Sanierung des Budgets seien neue Steuern laut dem Bankensparte-Obmann ein Mittel, das man erst nach vollständiger Ausschöpfung ausgabenseitiger Optionen wählen sollte. "Neue Steuern wären rein psychologisch kein gutes Signal ." Auch eine neue Regierung würde sich damit keinen Gefallen tun . Im Förderbereich und in der öffentlichen Verwaltung hätte Österreich " sehr viel Speck , den wir wegschneiden können."

Angesichts der tristen Wirtschaftslage empfiehlt Höllerer eine "Lockerung des steuerlichen Korsetts", Bürokratieabbau und Deregulierung . "Man sollte nicht alles regulieren, auch nicht alles fördern, sondern den Markt machen lassen." Es sei wichtig, der Bevölkerung und der heimischen Wirtschaft Perspektiven zu geben und Zuversicht in die Zukunft zu erzeugen .

Reformstau soll dringend aufgelöst werden

Dass Banken mittels Übergewinnsteuer zum Stopfen des Budgetlochs beitragen, hält Höllerer für eine schlechte Idee. "Das wäre eine absolut populistische Willkürsteuer." Banken würden genügend Geld zum Staatshaushalt beisteuern.

An vielen Stellen im Land herrsche laut Höllerer derzeit ein Reformstau, der dringend aufgelöst werden müsste, etwa bei Bildung und Pensionen. Eine neue Regierung wünscht er sich so bald wie möglich, am besten noch vor dem Jahreswechsel.