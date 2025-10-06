Bananen aus Italien? Chiquita startet Revolution im Obstregal

Italien kann zum Teil von der fortschreitenden Tropikalisierung des Klimas profitieren. Schon seit Längerem investieren landwirtschaftliche Betriebe, vor allem im Süden, in tropische Kulturen wie Avocados oder Mangos. Der Großkonzern Chiquita setzt nun auf Sizilien und startet erstmals den Anbau von Bananen in Italien. Anbau von Bananen in Italien: Chiquita sieht "doppelte Chance" Die erste Projektphase beginnt jetzt mit dem Auspflanzen von 20.000 biologischen Bananenstauden, die voraussichtlich ab 2026 erste italienische Bananen in den Handel bringen werden. Bisher waren Bananenstauden in Italien nur als Zierpflanzen bekannt.

"Für Chiquita ist dieses Projekt eine doppelte Chance", kommentierte Costabile Romano, Vertriebsdirektor von Chiquita in Italien laut Medienangaben. "Zum einen können wir unsere enge Verbindung zu italienischen Verbrauchern stärken, die sehr auf die Herkunft ihrer Produkte achten. Zum anderen fördern wir die lokale Produktion, indem wir sie in einen internationalen Kontext einbetten. Mehr als nur ein Etikett Die Banane als 'Italienisches Produkt' ist mehr als nur ein Etikett: Wer sich für dieses Produkt entscheidet, soll sofort den Zusammenhang zwischen einer weltweit vertrauten Marke und italienischer Agrarqualität erkennen", erklärte Romano.