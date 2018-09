Bahntechnologie: Auf dem Weg zum „gläsernen Zug“

Und der 3-D-Druck helfe inzwischen, wichtige Komponenten optimal zu gestalten. Etwa das Herzstück einer Weiche – jene Stelle, wo in der Schiene ein kleines Loch für den Spurkranz bleiben muss, damit der Zug je nach Stellung der Weiche in die eine oder die andere Richtung fahren kann. Auch Designlösungen zur Befestigung der Schiene an der Schwelle werden durch 3-D-Druck verbessert. Um im schärfer werdenden Wettbewerb mithalten zu können, hat die voestalpine ihre Bereiche Schiene und Weiche im neuen Bereich Railway Systems zusammengefasst. „Der Bedarf des Kunden geht in Richtung Systemangebot. Man muss als Gesamtanbieter auftreten“, sagt Kainersdorfer.

Ein neuer Trend ist, mittels Sensoren den Zustand der Komponenten zu erfassen und mit Algorithmen und Software dem Kunden die Infos auf den Bildschirm zu liefern. „Damit erkennt er den Zustand der Strecke und weiß genau, wann, wo und was instandzusetzen ist“, so Kainersdorfer. Das spart Kosten, denn statt zyklischer Instandsetzung kann diese nun punktgenau erfolgen, was zum Beispiel Verschleiß spart, der bei unnötigem Schleifen einer Schiene entstehen würde.

Weichen, Schienen, Schwellen, Befestigungen, Antriebe der Zungenvorrichtungen – jener Schienenteil der Weiche, der sich bewegt -, aber auch Weichenposition und Abnutzungsgrad können überwacht werden. „Bis zu 40 Sensoren kann eine Weiche haben“, sagt Kainersdorfer. Die Lebensdauer von Weichen kann dadurch um das Zwei- bis Dreifache erhöht werden. Außerdem wird die Weiche durch die Überwachung sicherer. Auch mit rollenden Zügen beschäftigt sich die voestalpine.

Mittels so genannter „Check-points“ werden Lokomotiven und Waggons kontrolliert, etwa mit Lichtraumüberwachung, die erkennt, ob Teile bei den Fahrzeugen heruntergeklappt sind und mit dem Gegenverkehr kollidieren könnten. „Wir überprüfen auch das Achsgewicht und ob ein Rad unrund ist“, erzählt Kainersdorfer. Mittels Infrarot- und Akustik lässt sich genau feststellen, wann zum Beispiel eine Achse heiß läuft.