Die Pkw-Neuzulassungen in Österreich stiegen im April um 16,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, mit einem Plus von 7,4 Prozent im Zeitraum Jänner bis April.

Der Anteil der Pkw mit alternativen Antriebssystemen erreichte 61,7 Prozent, während konventionell angetriebene Pkw 38,3 Prozent der Neuzulassungen ausmachten.

Reine Elektroautos verzeichneten einen Anstieg von 76,1 Prozent , wobei Tesla als einzige Marke einen Rückgang erlebte.

Im diesjährigen April sind deutlich mehr Neuwagen in Österreich verkauft worden als im Vergleichsmonat vor einem Jahr. Die Pkw-Neuzulassungen stiegen um 16,5 Prozent auf 24.855 Stück, wie die Statistik Austria am Montag bekanntgab. Insgesamt seien im April in Österreich 35.904 Kraftfahrzeuge neu zum Verkehr zugelassen worden - ein Plus von 4,1 Prozent oder 1.427 Kfz.

"Im April 2025 hat der Neuwagenmarkt in Österreich im Vorjahresvergleich deutlich an Fahrt aufgenommen", so Statistik-Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Am markantesten stieg die Zahl neuer E-Autos mit einem Zuwachs von 76,1 Prozent auf 5.690 Stück. "Mehr als jeder fünfte Neuwagen im April war damit rein elektrisch unterwegs - Tesla konnte als einzige Marke nicht vom E-Auto-Boom profitieren, hier gingen die Neuzulassungen im Jahresvergleich fast um die Hälfte zurück", berichtete Thomas. Im April waren den Statistikern zufolge 61,7 Prozent der neu zum Verkehr zugelassenen Pkw mit einem alternativen Antriebssystem ausgestattet. Benzin-Hybrid-Wagen überholten zuletzt Elektroautos Darunter fanden sich: 8.327 Benzin-Hybrid-Autos (plus 82,8 Prozent)

5.690 Elektroautos (plus 76,1 Prozent)

1.329 Diesel-Hybrid-Pkw (plus 3,7 Prozent) Konventionell angetriebene Pkw kamen laut Statistik Austria auf einen Anteil von 38,3 Prozent. Bei den Benzinern gab es einen Rückgang bei den Neuzulassungen von 17,2 Prozent auf 6.681 Einheiten, beim Diesel ein Minus von fast einem Drittel auf 2.827 Stück. Im Zeitraum Jänner bis April wurden heuer 90.872 Pkw neu zugelassen - das waren um 7,4 Prozent mehr als in der Vergleichsperiode des Vorjahres. Bei den Kraftfahrzeugen insgesamt kam man auf 121.366 Neuzulassungen, was ein leichtes Minus von 0,7 Prozent darstellte.

Bei den rein elektrisch angetriebenen Autos legten die Neuwagenverkäufe im Viermonatszeitraum heuer um 41,6 Prozent auf 19.867 Stück zu. Bei den Pkw mit Benzin-Hybridantrieb betrug das Plus 39,3 Prozent auf 28.376 Stück. Weiters gab es mit 4.988 Fahrzeugen um 5,9 Prozent mehr Pkw mit Diesel-Hybridantrieb. Insgesamt erreichten die Neuzulassungen von Pkw mit alternativen Antriebssystemen laut Statistik einen Anteil von 58,6 Prozent. Die Zahl der Neuwagenverkäufe stieg in diesem Bereich um 36,1 Prozent auf 53.233 Stück. Bei den konventionell betriebenen Pkw bremsten sich die Neuzulassungen um 17,2 Prozent auf 37 639 Einheiten ein - sie kamen auf einen Anteil von insgesamt 41,4 Prozent.

Seit Jänner deutlich weniger neue Dieselfahrzeuge und Benziner Bei den benzinbetriebenen Pkw gab es von Jänner bis April heuer 26.268 Neuzulassungen (minus 8,1 Prozent), bei den Dieselfahrzeugen waren es 11.371 - ein wesentlich stärkerer Rückgang um fast ein Drittel. Die anteilstärksten Pkw-Marken hierzulande waren bisher: VW mit 14,4 Prozent

Skoda mit 10,5 Prozent

BMW mit 7,8 Prozent

Audi mit 7,2 Prozent

Zuwächse gegenüber dem Vorjahreszeitraum gab es bei Cupra (plus 123,2 Prozent), Renault (plus 54,4 Prozent), Audi (plus 27,4 Prozent), Skoda (plus 13,1 Prozent), BMW (plus 11,4 Prozent), VW (plus 6,8 Prozent) und Dacia (plus 1,0 Prozent). Weniger Neuwagenverkäufe verbuchten die Marken Seat (minus 18,7 Prozent), Toyota (minus 7,5 Prozent) und Mercedes (minus 5,7 Prozent). Bei den Nutzfahrzeugen waren die Neuzulassungszahlen durchwegs rückläufig. Gegenüber dem Viermonatszeitraum im Vorjahr wurden um rund ein Viertel weniger Lastkraftwagen (Lkw) Klasse N3 (minus 25 Prozent) und Lkw Klasse N1 (minus 24,3 Prozent) neu zugelassen. Ein zweistelliges Minus gab es auch bei Sattelzugfahrzeugen (minus 16,3 Prozent) und Lkw Klasse N2 (minus 14,9 Prozent). Die Neuzulassungen von land- und forstwirtschaftlichen Zugmaschinen sanken um 5,9 Prozent. Auch der Zweiradmarkt schwächelte - von Jänner bis April wurden heuer 11.311 Motorräder (minus 13,9 Prozent) und 2.620 Motorfahrräder (minus 29,9 Prozent) neu zugelassen.