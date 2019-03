Auto-Unfälle sind eine Frage der Zeit

Friedrich Eppel, Technikexperte beim Verkehrsklub ÖAMTC, meint, dass nun zur Regel wird, was in vielen Fahrzeugen längst eingebaut ist – auch wenn das manche Autobesitzer nicht wissen (oder bedienen können). „Wir haben gemeinsam mit dem ADAC die ’Intelligenten Geschwindigkeitsassistenten’ im vergangenen Jahr getestet. Diese können einerseits über Satellit feststellen, auf welcher Straße ich mich befinde und welche Höchstgeschwindigkeit gilt, anderseits können sie auch Verkehrsschilder erkennen, etwa Limits bei Baustellen. Wir hatten allerdings eine durchschnittliche Fehlerquote von zehn Prozent, was eindeutig zu hoch ist“, erklärt Eppel. Grundsätzlich sei die Pflicht für all diese Sicherheitssysteme, von den Notbremsassistenten zu den Spurhalteassistenten aber zu begrüßen, sagt Eppel. „Wir gehen davon aus, dass Unfälle verhindert werden und Menschenleben gerettet werden.“

Der Experte gibt aber auch Entwarnung, der „Geschwindigkeitsassistent“ werde nicht grundsätzlich die Kontrolle über unsere Gaspedale übernehmen. „Die Einigung in Brüssel sieht vor, dass er in den ersten Jahren abschaltbar sein soll.“ Ob das einfach per Knopfdruck erledigt werden kann oder mühsamer in einem Untermenü im Bordcomputer, werde man erst sehen. „Aber bei jedem Auto-Neustart müsste er wieder aktiviert sein“, sagt Eppel.

Und wird der Vorschlag der Kommission dazu führen, dass neue Fahrzeuge teurer werden?

Nein, sagt die EU-Kommission: Nach deren Analyse hätte der Vorschlag keine oder nur geringfügige Auswirkungen auf den Preis von Neufahrzeugen. „Dagegen dürften die geretteten Leben und vermiedenen Verletzungen zu einem gesellschaftlichen Nutzen von schätzungsweise 73 Milliarden Euro führen“, rechnen die Beamten vor.

