Aufseher sind besorgt: Banken vergeben zu locker Kredite

Früher musste sich ein Kunde zumindest zur Bank bequemen, wenn er Geld benötigte. Im Zeitalter von Online-Banking, Apps und sozialen Medien sind Kredite oft nur einen Mausklick entfernt. Den Kunden werden Angebote fast schon aufgedrängt.

Die Finanzmarktaufsicht (FMA) ist besorgt, dass so vermehrt Kredite abgeschlossen werden, die die Konsumenten gar nicht brauchen, sagte FMA-Vorstand Klaus Kumpfmüller am Donnerstag bei der Aufsichtskonferenz in Wien. Noch dazu, wo die Computeralgorithmen oft den maximal möglichen Kreditrahmen gleich mit ausspucken.

„Ja, wir sehen auch auf europäischer Ebene, dass die Banken die Kreditvergabe-Standards lockern“, sagte Danièle Nouy, Europas oberste Bankenaufseherin, zum KURIER. Das habe zunächst gehebelte Kredite betroffen, zusehends aber auch andere Arten.

Billiges Geld

Zum Teil sei das sogar verständlich: „Wenn reichlich billiges Geld verfügbar ist und die Gewinne gering sind, gehen die Banken höhere Risiken ein.“ Die Aufseher achten nun strikter darauf, dass grundlegende Kredit-Vergabekriterien befolgt werden.

Bessere rechtliche Handhabe wünscht sich die FMA auch für Kryptowährungen wie Bitcoin und damit verbundene Geldbeschaffungsaktionen. Bereits jede zweite FMA-Strafanzeige an die Staatsanwaltschaft entfalle auf den Bereich, sagte Kumpfmüller: „Was wie ein Finanzinstrument wirkt, muss wie ein solches beaufsichtigt werden.“