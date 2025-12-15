"Wäre maßgeblich": Audi-Fertigung künftig auch in den USA?

Der deutsche Autobauer Audi lässt eine Entscheidung zu einer eigenen Fertigung in den USA weiter offen. Das Unternehmen prüfe verschiedene Szenarien zu einer stärkeren Lokalisierung, stets in enger Abstimmung mit dem Konzern, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Noch liefen diese Prüfungen.

Audi: Fertigung in den USA "wäre maßgeblich"

"Für eine wirtschaftlich tragfähige Entscheidung einer eigenständigen US-Produktion wäre eine Unterstützung des amerikanischen Staates maßgeblich."