"Wäre maßgeblich": Audi-Fertigung künftig auch in den USA?
Der deutsche Autobauer Audi lässt eine Entscheidung zu einer eigenen Fertigung in den USA weiter offen. Das Unternehmen prüfe verschiedene Szenarien zu einer stärkeren Lokalisierung, stets in enger Abstimmung mit dem Konzern, teilte eine Sprecherin am Montag mit. Noch liefen diese Prüfungen.
Audi: Fertigung in den USA "wäre maßgeblich"
"Für eine wirtschaftlich tragfähige Entscheidung einer eigenständigen US-Produktion wäre eine Unterstützung des amerikanischen Staates maßgeblich."
Die USA seien neben Europa und China die dritte globale Säule des Konzerns, Audi strebe dort Wachstum an. Die Volkswagen-Tochter wollte ursprünglich noch heuer eine Entscheidung zu einer eigenständigen Fertigung in den USA treffen. Allerdings hatte zuletzt Volkswagen-Chef Oliver Blume die Erwartungen gedämpft.
Audi benötigt finanzielle Unterstützung der USA
Maßgeblich für eine Entscheidung sei eine umfangreiche finanzielle Unterstützung des amerikanischen Staates, welche es bisher nicht gebe, hatte er der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung gesagt. Audi ist besonders stark von den Zöllen von US-Präsident Donald Trump betroffen, weil das Unternehmen nicht über eine Produktion in den USA verfügt, sondern die Autos für den US-Markt aus Mexiko und Europa importiert.
Kommentare