AUA-Flüge 2019 so ausgelastet wie noch nie zuvor

Trotz des harten Preiskampfs mit Billigairlines und drohenden Ergebnisverlusten läuft es für die Austrian Airlines ( AUA) bei den Passagierzahlen rund: 2019 hat die Fluglinie 14,7 Millionen Passagiere und damit 5,1 Prozent mehr als im Vorjahr befördert, wie die Lufthansa-Tochter am Montag mitteilte. Das ist der dritte Passagierrekord in Folge. Auch die Auslastung war so hoch wie nie zuvor.

"In über 60 Jahren Firmengeschichte waren unsere Flieger noch nie so soll wie im Jahr 2019", so AUA-Vorstand Andreas Otto laut Aussendung. Die AUA hat ihr Angebot - gemessen in Sitzkilometern - um 2,9 Prozent erhöht, die Nachfrage stieg noch deutlicher um 4,9 Prozent. Das trieb die Auslastung auf 80,8 Prozent nach oben. Die Anzahl der Flüge legte um 2,9 Prozent auf 139.230 zu.