ATV startet Auto-Magazin

„Wir wollen eine journalistisch hochwertige und unterhaltsame Autoshow machen“, sagt Clerici über das Sendungskonzept. Neben Autobegeisterten soll die Show Menschen ansprechen, „die mit Autos weniger am Hut haben“. Erreichen will man das mit Humor und einem lockeren Zugang zum Thema. Infotainment heißt das Zauberwort, mit dem man in den 20 Folgen zu je 30 Minuten unterhalten, aber auch informieren möchte.

Dass dabei die Autotests – wie im Falle vom Fiat 500 X – kaum ins Detail gehen und auf Daten basieren, ist laut Clerici beabsichtigt, weil das viele einfach nicht interessiere. „Menschen kaufen Autos nicht immer in Zusammenhang mit einer analytischen Vernunftsentscheidung, achten also nicht auf jeden Millimeter Kofferraumvolumen.“ Es gehe ihnen vielmehr um Komfort, Style und Features.

In der ersten Folge von „ Autorevue TV“ muss sich Marcel Hirscher einer Führerscheinprüfung unterziehen und durch den Geschicklichkeitsparcours fahren. An seiner Zeit werden sich in den nächsten Wochen etwa der Schauspieler Gregor Seberg und Toni Polster messen.